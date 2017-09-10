Членам избиркома Омска разрешили вернуться к работе после звонка о бомбе

Члены городской избирательной комиссии Омска, которых эвакуировали после звонка о бомбе в здании, вернулись на свои рабочие места и продолжили подсчет голосов. Информация о минировании не подтвердилась, сообщили ТАСС в избиркоме Омской области в воскресенье, 10 сентября.

«После проверки помещений нам позволили вернуться в горизбирком. Работа не прекращалась», — уточнили в областной комиссии.

Сообщение о бомбе поступило в полицию ранее в воскресенье. К месту прибыли оперативные службы и вывели из здания работников избиркома.

В единый день голосования жители Омска выбирали депутатов городского совета, которые, в свою очередь, согласно новой процедуре, должны будут избрать нового мэра. Всего в городе работал 471 избирательный участок, явка составила 21,1 процента. В выборах приняли участие около 190 тысяч горожан.

Всего 10 сентября голосование состоялось в 82 из 85 регионов России. В 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.