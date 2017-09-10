В Омске завершились выборы депутатов горсовета

В Омске завершилось голосование на выборах депутатов городского совета шестого созыва, которые должны будут избрать нового мэра. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии Омской области Алексей Нестеренко, передает ТАСС.

«Голосование завершилось на всей территории», — отметил он. Нестеренко добавил, что кампания прошла достаточно организованно, «несмотря на то, что обычно местные выборы проходят бурно, динамично».

В городе работал 471 избирательный участок, явка составила 21,1 процента. Таким образом в выборах приняли участие около 190 тысяч жителей.

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В текущем году мэра Омска впервые должны избрать не жители города, а депутаты горсовета. Изначально выборы должны были пройти в апреле, однако претенденты взяли самоотвод за несколько дней до голосования.

В единый день голосования, 10 сентября, выборы проходят почти во всех регионах России за исключением Ингушетии, Магаданской области и Санкт-Петербурга. В 16 субъектах выбирают губернаторах, еще в шести — депутатов региональных парламентов. Всего в воскресенье проходит 5,8 тысячи выборов разного уровня, число кандидатов превышает 88 тысяч.

В 16 регионах состоятся прямые выборы глав субъектов: в Бурятии, Марий Эл, Карелии, Мордовии, Удмуртии, Пермском крае, Белгородской, Калининградской, Кировской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Свердловской, Томской, Ярославской областях и Севастополе.