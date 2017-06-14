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Провалившиеся из-за отсутствия кандидатов выборы мэра Омска перенесли на осень

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Выборы мэра Омска пройдут в ноябре. Соответствующее решение приняла конкурсная комиссия, сообщает интернет-издание «Вечерний Омск» в среду, 14 июня.

Комиссия будет принимать документы претендентов на пост мэра со 2 по 31 октября. В начале ноября пройдет регистрация кандидатов, а 17 числа с ними проведут собеседование, пишет издание.

По его результатам комиссия отберет тех, чьи кандидатуры будут вынесены на голосование парламента города. Предполагается, что имя нового градоначальника станет известно не позднее 29 ноября.

До этого момента исполнять его обязанности будет вице-мэр Сергей Фролов, уточняет «Комсомольская правда в Омске».

19 апреля депутаты горсовета Омска признали мэрские выборы несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов. Новый конкурс на место главы города планировалось объявить в течение 20 дней.

За день до голосования свою кандидатуру снял предприниматель Андрей Ерошевич, последний претендент на мэрское кресло. 17 апреля отказался от участия в выборах министр труда и соцразвития Омской области Владимир Куприянов.

Полномочия омского мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы этого года стали первыми, когда главу города избирают решением местного парламента.

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