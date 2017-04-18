Отсутствие кандидатов на пост главы Омска назвали «рабочей ситуацией»

Ситуация с выборами мэра Омска, которые могут быть признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов, связана с демократическим характером избирательного процесса. Такую точку зрения высказал глава региона Виктор Назаров, передает om1.ru, во вторник, 18 апреля.

«Кто-то из кандидатов недооценил свои возможности, кто-то переоценил, выборная кампания будет продолжаться, это нормальная рабочая ситуация. Это новый механизм выборов мэра, который только обкатывается, так что шероховатости возможны», — сказал Назаров, комментируя самоотвод последнего претендента — бизнесмена Андрея Ерошевича, снявшегося с выборов ранее во вторник.

Назаров подчеркнул, что конкурсная комиссия, которая занималась отбором кандидатур на пост градоначальника, продолжит свою работу, а депутаты горсовета, в свою очередь, определят новую дату выборов.

Депутаты Омского горсовета должны были определить нового мэра в ходе заседания 19 апреля.

Накануне об отказе от участия в выборах сообщил министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов, мотивировавший свое решение состоянием здоровья. Изначально на пост главы Омска претендовали 17 человек.

17 апреля один из зарегистрированных претендентов на должность сити-менеджера, 59-летний Виктор Чередов, изобразил свою программу по развитию города при помощи зашифрованных символов. Документ был размещен на официальном сайте горсовета.

Полномочия действующего мэра Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу города изберут депутаты горсовета.