Кандидат в сити-менеджеры Омска изобразил свою программу с помощью эмодзи

Кандидат на должность сити-менеджера Омска, 59-летний Виктор Чередов изобразил свою программу по развитию города при помощи зашифрованных символов. Соответствующий документ размещен на официальном сайте горсовета.

Как пишет издание «СуперОмск», формат изложения программ претендентами на кресло градоначальника четко установлен не был. Программа Чередова уместилась на одном листе формата А4. В частности, он предлагает сделать Омск достойным называться третьей столицей.

«Решить такую задачу можно только совместным применением к городу (как к хозяйству) науки агломерации, и к городу (как к населению) — науки пассионарного этногенеза (прайда)», — отмечает Чередов. Кроме того, по его мнению, необходимо заниматься текущими проблемами и «пахать, как раб на галерах». Перечень первоочередных задач он указал в виде эмодзи.

На должность главы Омска претендует 12 кандидатов. Полномочия действующего градоначальника Вячеслава Двораковского истекают 11 июля. Выборы 2017 года станут первыми, когда главу города изберут депутаты горсовета.

14 апреля 2016-го года жительница Омска Екатерина Черненко на прямой линии с президентом Владимиром Путиным подняла тему плохих дорог муниципалитета. На следующий день в городской мэрии отчитались, что за сутки отремонтировали четыре тысячи квадратных метров дорог, при этом Черненко сообщила, что работы проведены не были.