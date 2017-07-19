Горсовет Омска отпустил мэра в отставку

Депутаты горсовета Омска приняли прошение об отставке мэра города Вячеслава Двораковского. Об этом сообщается на сайте городской администрации в среду, 19 июля.

Исполняющим обязанности градоначальника назначен первый заммэра, директор департамента городского хозяйства Сергей Фролов, отмечается в сообщении.

По данным «СуперОмска», вокруг вопроса об отставке главы города, полномочия которого истекли еще 11 июля, разгорелись ожесточенные споры. В частности, депутат горсовета от фракции КПРФ Николай Эглит призвал Двораковского проработать до избрания нового мэра.

«У меня к вам не просьба, а пожелание — передать эстафету вновь выбранному мэру с честью и не устраивать сегодня вот такую процедуру», — цитирует депутата издание.

Материалы по теме За МКАДом — жизнь Итоги выборов в регионах грозят переменами через пять лет

Председатель горсовета Галина Горст в свою очередь признала, что завершение полномочий градоначальника стало форс-мажором и «болезненным вопросом».

Ранее в среду сообщалось, что Вячеслав Двораковский, руководивший Омском с июня 2012 года, написал заявление о сложении полномочий.

В середине июня стало известно, что местный парламент выберет главу города из отобранных конкурсной комиссией кандидатур в ноябре. Изначально выборы должны были пройти в апреле, однако претенденты взяли самоотвод за несколько дней до голосования.