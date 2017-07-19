Задержавшийся на посту из-за отсутствия преемника мэр Омска подал в отставку

Мэр Омска Вячеслав Двораковский, срок полномочий которого истек еще 11 июля, подал прошение об отставке. Об этом сообщает интернет-издание «СуперОмск» в среду, 19 июля.

Заявление градоначальника рассмотрит городской совет депутатов в этот же день. По данным источников издания, парламентарии могут не удовлетворить его. Тогда Двораковский будет вынужден исполнять обязанности еще в течение месяца.

«Мы опять выглядим идиотами в глазах страны. Начался цирк в городской власти. Непонятно, что будет после 30 дней, если отставку Двораковского сегодня не удовлетворят», — сказал глава финансово-бюджетного комитета горсовета Юрий Федотов.

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По данным «СуперОмска», городской парламент ранее отказался продлить весеннюю сессию. На этот период мэр получит полномочия, в частности, по распределению бюджетных средств. Если депутаты примут отставку Двораковского, исполняющим обязанности главы Омска может быть назначен первый заммэра Сергей Фролов.

«Комсомольская правда в Омске» напоминает, что в начале месяца прокуратура выявила коррупционную составляющую в начислении премий омскому мэру. По данным ведомства, за три года главе города его замы начислили в общей сложности 7 миллионов рублей стимулирующих выплат.

14 июля сообщалось, что местный парламент выберет главу города из отобранных конкурсной комиссией кандидатур в ноябре. Выборы должны были пройти в апреле, однако они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия кандидатов.

