Памфилова рассказала о сбежавшем «забывчивом» избирателе в Барнауле

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила о курьезном происшествии на выборах депутатов Барнаульской городской думы. Ее слова в воскресенье, 10 сентября, передает ТАСС.

«Пришедший избиратель заявил, что кто-то за него уже проголосовал досрочно», — сказала Памфилова, выступая в информационном центре ЦИК.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что заявитель сам отдал свой голос. «Потом он пытался сбежать с участка, сослался на забывчивость», — отметила Памфилова.

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Ранее председатель ЦИК подтвердила удаление «пьяного в стельку» наблюдателя с избирательного участка в Калининградской области. Также сообщалось, что в Дорогомилове на участке 2559 удален кандидат от «Яблока», покусавший членов УИК.

В ЦИКе пообещали, что информация обо всех нарушениях, выявленных в ходе голосования, будет обнародована. Последует жесткая реакция, уверяла Памфилова.

10 сентября в 82 из 85 регионов России проходит единый день голосования. В 16 субъектах выбирают глав регионов, в шести предстоит избрать региональные парламенты. На этот день назначены и дополнительные выборы депутатов Госдумы седьмого созыва в двух одномандатных округах — Кингисеппском (Ленинградская область) и Брянском.