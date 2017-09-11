Глава Мосгордумы назвал удачными муниципальные выборы

Муниципальные выборы в столице прошли без серьезных нарушений. Такое мнение высказал в ходе пресс-конференции председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, передает ТАСС в понедельник, 11 сентября.

«В целом, если говорить об общей картине дня голосования в Москве, то все прошло в штатном режиме. Были технические неисправности, были нештатные ситуации, но в целом день выборов прошел удачно», — сказал он.

Серьезных нарушений, которые бы повлияли на результаты выборов, замечено не было. Выявленные недочеты своевременно устранялись.

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В частности, поступали жалобы, связанные с проведением голосования на дому. «Но, если мы возьмем статистику, то увидим, что в 2012 году было 157 тысяч заявлений на надомное голосование, в этом году — в два раза меньше — 65 тысяч. В целом по городу эта цифра минимальная», — пояснил Шапошников.

Председатель Мосгордумы отметил, что муниципальные выборы в столице проходили впервые без совмещения с выборами других уровней. Сама кампания была организована территориальными избирательными комиссиями, Мосгоризбирком лишь осуществлял надзор.

Накануне председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на горячую линию в ходе муниципальных выборов в Москве поступило свыше 500 жалоб — это самый высокий показатель по России.

В единый день голосования, 10 сентября, в столице прошли выборы советов депутатов в 125 районах — всех районах старой Москвы, кроме Щукина, и в городском округе Троицк в Новой Москве. Всего по итогам голосования будет замещено 1502 мандата. По данным Московской городской избирательной комиссии, всего на выборы выдвинулось 8329 кандидатов — это представители 32 партий и самовыдвиженцы, регистрацию прошли более 7,5 тысячи кандидатов.