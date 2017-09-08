«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»

Традиционно накануне выборов желающим попасть в ряды депутатов и глав всех мастей запрещена агитация (это называется «день тишины»). Очень жаль, поскольку пользователи сети и заглядывающий в почтовые ящики электорат лишаются возможности созерцать шедевральные предвыборные плакаты, а креатив в этом году просто зашкаливал. В ход шло все: корявый юмор, неумелая игра с образами и крылатыми фразами, обливание грязью конкурентов. Иногда получалось смешно. В последний день перед агитационным затишьем «Лента.ру» напоминает о самых безумных способах кандидатов склонить электорат на свою сторону.
Щепотка юмора
Некоторые политики решили привнести в предвыборную кампанию немного юмора и выпустили несерьезные плакаты. На этом — кандидат из Твери.
Опубликовавшего снимок пользователя Pikabu больше возмутил не лозунг депутата, а то, что агитационная конструкция перегородила тротуар у пешеходного перехода. Критики визуализации также отметили, что оформление больше напоминает рекламу нового сезона сериала «Воронины».
Уже на исходе предвыборной гонки в сети оценили креативный подход кандидата в депутаты из Южно-Сахалинска Юрия Цоя. Он построил кампанию на совпадении своей фамилии с фамилией легенды русского рока и превратил цитаты из песен Виктора Цоя в политические лозунги, а на каждой агитке красовалась надпись «Цой жив». Не поспоришь. На редкость удачный креатив, не вызвавший раздражения даже у самых преданных поклонников рокера.
Поначалу пользователи, привыкшие к обилию предвыборных фейков, приняли плакаты за чью-то шутку. Однако оказалось, что агитки вполне реальные. Фанаты Цоя потребовали показать им «группу крови на рукаве» и желали кандидату «удачи в бою».
Женщины в политике
Женщин на выборах традиционно меньше, чем мужчин. Возможно, поэтому некоторые из них решили выступить особенно ярко и затмить толпы мужчин-конкурентов.
Вот такие постеры якобы красовались в Норильске. Доподлинно неизвестно, фейковые они или нет, но жители города уверяют — видели своими глазами.
Обе девушки действительно зарегистрированы в качестве кандидатов в норильский городской Совет депутатов. На сайте красноярского избиркома значится, что Кафанова — 19-летняя домохозяйка, а 23-летняя Кущ — временно безработная. Обе они из Дудинки, и по случайному стечению обстоятельств у обеих день рождения приходится на 1 апреля.
Фейки и происки конкурентов
Нестареющая предвыборная классика — фейки, которые распространяют конкуренты кандидатов в депутаты и просто любители фотошопа.
Такую наклейку в подъезде обнаружил житель Барнаула. Он признался, что был поражен.
Кому-то не угодила вологодская Устюжина вообще и ее бывший глава Николай Козлов в частности.
Он был признан судом виновным в превышении должностных полномочий и повреждении исторических памятников. А именно: вырубке 16 деревьев в городском парке, признанным охранной зоной памятников истории и культуры. Возможно, поэтому его поместили на фоне кустистых деревьев.
С агитацией кандидата в губернаторы Пермского края Виктора Степанова приключилась целая история. В газете «Пермский выбор» вышла реклама с призывом голосовать за Степанова, «хоть за трезвого, хоть за пьяного».
Некоторое время электорат гадал, действительно ли представитель «Патриотов России» избрал такой лозунг на выборах на место главы региона. Однако позже выяснилось, что заказчиком рекламы был кто-то другой. Сам кандидат объясняет, что над ним подшутили.
Некоторые фотожабы носили откровенно издевательский характер, как в случае с руководителем свердловского отделения «Российской партии пенсионеров» Дмитрием Сергиным.
Кроме того, в сети широко разошелся другой фейк с кандидатом по фамилии Лупач. В сочетании с предлогом «за» эта фамилия раскрывала новые смыслы.
Ничего странного. Просто реклама банка спермы
Нелепо вышло и с агитационными материалами в Омске. Местная избирательная комиссия призвала идти на выборы с помощью моделей, которые раньше участвовали в рекламе банка спермы. В пресс-службе избиркома заявили, что не подозревали о необычном прошлом снимка.
Посреди кампании всплыли уже не первый год мелькающий предвыборный плакат «Единой России», сообщающий о том, что настало время работать. «Раньше, видимо, было время просто посидеть», — комментируют в сети. «А раньше было время воровать», — уточняют другие комментаторы.
Место подкачало
Некоторые кандидаты прославились в сети только благодаря тому, что их плакаты были развешаны в неожиданных местах.
И в неожиданных сочетаниях с другими объявлениями.
Было высказано предположение, что Татьяна Жомова выпускает новую книгу в духе саги о Гарри Поттере, которая в тверском варианте могла бы называться «Татьяна Жомова: овощи и прочий электорат» или «Татьяна Жомова и орден святого сельдерея».
На столь эффектном фоне намеки на то, что выборы напоминают цирк, уже никого не удивили.