«Хоть за трезвого, хоть за пьяного»

Традиционно накануне выборов желающим попасть в ряды депутатов и глав всех мастей запрещена агитация (это называется «день тишины»). Очень жаль, поскольку пользователи сети и заглядывающий в почтовые ящики электорат лишаются возможности созерцать шедевральные предвыборные плакаты, а креатив в этом году просто зашкаливал. В ход шло все: корявый юмор, неумелая игра с образами и крылатыми фразами, обливание грязью конкурентов. Иногда получалось смешно. В последний день перед агитационным затишьем «Лента.ру» напоминает о самых безумных способах кандидатов склонить электорат на свою сторону.

Щепотка юмора

Некоторые политики решили привнести в предвыборную кампанию немного юмора и выпустили несерьезные плакаты. На этом — кандидат из Твери.

Опубликовавшего снимок пользователя Pikabu больше возмутил не лозунг депутата, а то, что агитационная конструкция перегородила тротуар у пешеходного перехода. Критики визуализации также отметили, что оформление больше напоминает рекламу нового сезона сериала «Воронины».

Уже на исходе предвыборной гонки в сети оценили креативный подход кандидата в депутаты из Южно-Сахалинска Юрия Цоя. Он построил кампанию на совпадении своей фамилии с фамилией легенды русского рока и превратил цитаты из песен Виктора Цоя в политические лозунги, а на каждой агитке красовалась надпись «Цой жив». Не поспоришь. На редкость удачный креатив, не вызвавший раздражения даже у самых преданных поклонников рокера.

Фото: страница Платона Маматова на Facebook 1 /6

Поначалу пользователи, привыкшие к обилию предвыборных фейков, приняли плакаты за чью-то шутку. Однако оказалось, что агитки вполне реальные. Фанаты Цоя потребовали показать им «группу крови на рукаве» и желали кандидату «удачи в бою».

Женщины в политике

Женщин на выборах традиционно меньше, чем мужчин. Возможно, поэтому некоторые из них решили выступить особенно ярко и затмить толпы мужчин-конкурентов.

Вот такие постеры якобы красовались в Норильске. Доподлинно неизвестно, фейковые они или нет, но жители города уверяют — видели своими глазами.

Фото: Twitter

Обе девушки действительно зарегистрированы в качестве кандидатов в норильский городской Совет депутатов. На сайте красноярского избиркома значится, что Кафанова — 19-летняя домохозяйка, а 23-летняя Кущ — временно безработная. Обе они из Дудинки, и по случайному стечению обстоятельств у обеих день рождения приходится на 1 апреля.

Фейки и происки конкурентов

Нестареющая предвыборная классика — фейки, которые распространяют конкуренты кандидатов в депутаты и просто любители фотошопа.

Такую наклейку в подъезде обнаружил житель Барнаула. Он признался, что был поражен.

Кому-то не угодила вологодская Устюжина вообще и ее бывший глава Николай Козлов в частности.

Он был признан судом виновным в превышении должностных полномочий и повреждении исторических памятников. А именно: вырубке 16 деревьев в городском парке, признанным охранной зоной памятников истории и культуры. Возможно, поэтому его поместили на фоне кустистых деревьев.

С агитацией кандидата в губернаторы Пермского края Виктора Степанова приключилась целая история. В газете «Пермский выбор» вышла реклама с призывом голосовать за Степанова, «хоть за трезвого, хоть за пьяного».

Фото: Pikabu

Некоторое время электорат гадал, действительно ли представитель «Патриотов России» избрал такой лозунг на выборах на место главы региона. Однако позже выяснилось, что заказчиком рекламы был кто-то другой. Сам кандидат объясняет, что над ним подшутили.

Некоторые фотожабы носили откровенно издевательский характер, как в случае с руководителем свердловского отделения «Российской партии пенсионеров» Дмитрием Сергиным.

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Кроме того, в сети широко разошелся другой фейк с кандидатом по фамилии Лупач. В сочетании с предлогом «за» эта фамилия раскрывала новые смыслы.

Ничего странного. Просто реклама банка спермы

Нелепо вышло и с агитационными материалами в Омске. Местная избирательная комиссия призвала идти на выборы с помощью моделей, которые раньше участвовали в рекламе банка спермы. В пресс-службе избиркома заявили, что не подозревали о необычном прошлом снимка.

Посреди кампании всплыли уже не первый год мелькающий предвыборный плакат «Единой России», сообщающий о том, что настало время работать. «Раньше, видимо, было время просто посидеть», — комментируют в сети. «А раньше было время воровать», — уточняют другие комментаторы.

Место подкачало

Некоторые кандидаты прославились в сети только благодаря тому, что их плакаты были развешаны в неожиданных местах.

И в неожиданных сочетаниях с другими объявлениями.

Было высказано предположение, что Татьяна Жомова выпускает новую книгу в духе саги о Гарри Поттере, которая в тверском варианте могла бы называться «Татьяна Жомова: овощи и прочий электорат» или «Татьяна Жомова и орден святого сельдерея».

На столь эффектном фоне намеки на то, что выборы напоминают цирк, уже никого не удивили.