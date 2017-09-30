Учитель безуспешно пыталась прогнать школьников с митинга Навального в Оренбурге

Учительница пыталась прогнать двух школьников с митинга оппозиционера Алексея Навального, прошедшего в Оренбурге в субботу, 30 сентября. Об этом рассказала в Telegram-канале «Эхо Москвы» ведущая и заместитель главного редактора радиостанции Татьяна Фельгенгауэр.

«У меня на глазах учительница бегает тут за двумя своими учениками. Пытается увести их с митинга Навального и грозит, что сдаст в полицию. Они смеются и постоянно пытаются улизнуть», — написала журналист. По ее словам, мальчикам примерно по 11 лет, хотя средний возраст собравшихся сильно выше, а «школьники — скорее исключение».

Митинг проходил в сквере Дзержинского. По подсчетам мэрии Оренбурга, на встречу пришли около 600 человек, передает 56orb.ru. Такую же цифру называл и журналист Александр Плющев.

В то же время позднее замначальника управления МВД по Оренбургской области сообщил, на мероприятии было более 1500 человек, указал журналист.

Материалы по теме Не Навальный, а Нэвэльный За что школьники так любят Алексея Навального

29 сентября Навального задержали в подъезде дома в Москве, когда он собирался ехать на несанкционированный митинг в Нижний Новгород. Ему предъявили обвинение по статье 20.2.8 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»), а вечером отпустили.

Ранее в сентябре оппозиционер провел серию митингов своих сторонников в разных городах. В частности, около 700 человек пришли на акцию во Владивостоке, а рядом с местом проведения встречи в Новосибирске неизвестные вывесили большой плакат с изображением полуголого Навального и надписью «Сисян 20!8».