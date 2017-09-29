Шнуров посвятил поэму «винтилову» Навального

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворные строки задержанию оппозиционера Алексея Навального. Свое творение музыкант опубликовал в Twitter в пятницу, 29 сентября.

Шнуров также прикрепил к посту картинку, известную в сети как «Допрос рептилоида славяно-ариями», — в образе рептилоида здесь, видимо, предстает Навальный.

Ранее в пятницу стало известно, что оппозиционного политика задержали в подъезде его дома. Навальный пояснил в соцсетях, что это произошло в тот момент, когда он собирался ехать в Нижний Новгород, где должен был принять участие в митинге.

В этот же день был задержан Леонид Волков, начальник предвыборного штаба Навального. По его словам, он пришел в полицию, чтобы подать заявление о воспрепятствовании проведению митинга.