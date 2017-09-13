Шнур пообещал подержать и поддержать уволенных из РЖД проводниц

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров пообещал оказать поддержку сотрудницам Федеральной пассажирской компании (дочернее общество РЖД), которые были уволены после скандала с пародией на клип «В Питере — пить». Об этом музыкант написал в Twitter в среду, 13 сентября.

«Этих дам есть за что подержать! Так приезжайте, подержим и поддержим!» — заявил Шнуров.

Он также прокомментировал ситуацию в Instagram. Музыкант опубликовал скриншот новости «Ленты.ру» и написал, что «РЖД лишились веселых, ироничных и креативных сотрудниц, а мы лишились обаятельных проводниц».

РЖД лишились весёлых, ироничных и креативных сотрудниц, а мы лишились обаятельных проводниц. Я уверен, что девчонки не пропадут, и их возьмут на работу в ту организацию, где юмор не является должностным преступлением. Летайте самолётами! A post shared by Shnurov Sergey (@shnurovs) on Sep 13, 2017 at 5:59am PDT

Девушки были уволены после того, как в сети появился видеоролик, в котором женщина в форме РЖД пьет жидкость из бутылки из-под водки и обливается ею. В постановлении об увольнении сотрудниц отмечалось, что публикацией ролика они порочат честь и достоинство работников железнодорожного транспорта.

Клип «Ленинграда» на трек «В Питере — пить» вышел в апреле 2016 года. По сюжету видео, пятеро уставших людей разных профессий покидают работу и напиваются.