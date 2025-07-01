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07:51, 1 июля 2025Силовые структуры

Полицейские ответят перед судом за избиение расчищавшего тротуар россиянина

В Приморье двое полицейских предстанут перед судом за избиение задержанного
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Приморье двое полицейских предстанут перед судом за избиение задержанного, который расчищал обледенелый тротуар. Об этом «Ленте.ру» сообщили в краевой прокуратуре.

Инцидент произошел в декабре 2024 года. Полицейские приехали на место по вызову службы охраны одного из предприятий и увидели мужчину, который самостоятельно расчищал обледенелый тротуар, загороженный упавшим деревянным забором здания АО «Дальполиметалл».

Россиянина доставили в отдел полиции для разбирательств и в служебном кабинете нанесли ему удары по лицу. Было возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением насилия группой лиц.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области был задержан полицейский за поджог электростанции.

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