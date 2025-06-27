Полицейский сжег подстанцию и оставил без электричества тысячу россиян

Под Воронежем задержан полицейский за поджог электростанции

Под Воронежем задержан полицейский, который поджег электростанцию и оставил без света более тысячи человек. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло утром в селе Мазурка. Там сотрудник местной полиции сжег трансформатор. Его задержали на месте. Позже выяснилось, что он пытался устроить диверсии в трех других селах — в Рождественском, Танцыри и Байчурово, но довести свои умыслы до конца в этих населенных пунктах он не смог.

Сейчас с фигурантом работают оперативники. Предварительно установлено, что он мог решиться на поджог по указу телефонных мошенников.

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