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17:05, 27 июня 2025Силовые структуры

Полицейский сжег подстанцию и оставил без электричества тысячу россиян

Под Воронежем задержан полицейский за поджог электростанции
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Под Воронежем задержан полицейский, который поджег электростанцию и оставил без света более тысячи человек. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, ЧП произошло утром в селе Мазурка. Там сотрудник местной полиции сжег трансформатор. Его задержали на месте. Позже выяснилось, что он пытался устроить диверсии в трех других селах — в Рождественском, Танцыри и Байчурово, но довести свои умыслы до конца в этих населенных пунктах он не смог.

Сейчас с фигурантом работают оперативники. Предварительно установлено, что он мог решиться на поджог по указу телефонных мошенников.

Ранее сообщалось, что завершено расследование уголовного дела россиянина Александра Филипцева, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и приготовлении к теракту.

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