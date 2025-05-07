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11:45, 7 мая 2025Силовые структуры

Мужчину обвинили в сборе данных о российских военных с целью совершения теракта против них

СК: Россиянин Филипцев собирал данные о военных ВС РФ с целью теракта
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Завершено расследование уголовного дела россиянина Александра Филипцева, обвиняемого в участии в террористическом сообществе и приготовлении к теракту. Об этом сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России по итогам совещания с участием главы ведомства Александра Бастрыкина в Донецке.

Мужчина, по данным следствия, искал и собирал данные о местонахождении российских военнослужащих и военных объектов с целью совершения терактов.

Также следователи установили причастность жителя Кировской области Максима Ковтуна к публичной демонстрации символа войск СС нацистской Германии, который сейчас используется запрещенным в России украинским националистическим объединением «Азов».

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника «Азова» Александра Богданова, готовившего взрыв на подстанции предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ставропольском крае.

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