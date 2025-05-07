Россиянин осужден на 18 лет за подготовку взрыва на подстанции предприятия ОПК

Суд дал 18 лет Богданову за попытку взрыва на ставропольском предприятии ОПК

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника запрещенного в России террористического украинского военизированного националистического объединения «Азов» Александра Богданова, готовившего взрыв на подстанции предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном обороте взрывных устройств. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Суд установил, что Богданов 9 июля 2023 года связался с представителем «Азова» и отправил видео с присягой. Он сообщил, что работает на оборонном предприятии Ставропольского края и выразил готовность подорвать газовую или трансформаторную подстанцию. Для этого Богданов закупил в магазинах компоненты для самодельного взрывного устройства.

5 октября 2023 года его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что силовики сорвали планы 21-летнего иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор в Барнауле.