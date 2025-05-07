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10:58, 7 мая 2025Силовые структуры

Россиянин осужден на 18 лет за подготовку взрыва на подстанции предприятия ОПК

Суд дал 18 лет Богданову за попытку взрыва на ставропольском предприятии ОПК
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника запрещенного в России террористического украинского военизированного националистического объединения «Азов» Александра Богданова, готовившего взрыв на подстанции предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ставропольском крае. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый признан виновным в подготовке теракта, участии в террористической организации и незаконном обороте взрывных устройств. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 800 тысяч рублей.

Суд установил, что Богданов 9 июля 2023 года связался с представителем «Азова» и отправил видео с присягой. Он сообщил, что работает на оборонном предприятии Ставропольского края и выразил готовность подорвать газовую или трансформаторную подстанцию. Для этого Богданов закупил в магазинах компоненты для самодельного взрывного устройства.

5 октября 2023 года его задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что силовики сорвали планы 21-летнего иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор в Барнауле.

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