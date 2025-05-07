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09:44, 7 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала пытавшегося поджечь кафедральный собор в российском регионе иностранца

В Барнауле ФСБ задержала иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Барнауле ФСБ задержала 21-летнего иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, молодой человек действовал в интересах международной террористической организации. Устроить пожар он попытался с помощью канистры с дизельным топливом, однако довести до конца преступный умысел мужчине не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Иностранца взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе ФСБ задержала мужчину, призывавшего уничтожить Крымский мост.

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