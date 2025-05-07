ФСБ задержала пытавшегося поджечь кафедральный собор в российском регионе иностранца

В Барнауле ФСБ задержала иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор

В Барнауле ФСБ задержала 21-летнего иностранца, пытавшегося поджечь кафедральный собор. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, молодой человек действовал в интересах международной террористической организации. Устроить пожар он попытался с помощью канистры с дизельным топливом, однако довести до конца преступный умысел мужчине не удалось.

Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Иностранца взяли под стражу.

Ранее сообщалось, что в российском регионе ФСБ задержала мужчину, призывавшего уничтожить Крымский мост.