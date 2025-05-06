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11:18, 6 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала призвавшего уничтожить Крымский мост мужчину в российском регионе

В Крыму ФСБ задержала жителя, призвавшего уничтожить Крымский мост
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Крыму ФСБ задержала 52-летнего жителя, призвавшего в интернете уничтожить Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

По данным силовиков, безработный мужчина проживал в поселке городского типа Советский. Он был активным участником украинских чатов в Telegram, где публиковались антироссийские сообщения, дискредитации Вооруженных сил России и русофобские посты. В одном из таких чатов мужчина разместил и свои комментарии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием сети интернет») УК РФ. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Приморье ФСБ задержала студента за передачу данных украинской стороне.

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