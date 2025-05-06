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07:56, 6 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала студента за передачу ГУР данных о критической транспортной инфраструктуре

В Приморье ФСБ задержала студента за передачу данных ГУР
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Приморском крае сотрудники УФСБ по региону задержали студента за передачу представителю Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины данных о критической транспортной инфраструктуре региона. Об этом правительство Приморье сообщило на своем сайте.

В отношении молодого человека следователи возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

По версии следствия, за переданную информацию задержанный получал деньги. Собеседник РИА Новости рассказал, что студент сам искал контакт с представителями украинской разведки.

Ранее сообщалось, что бизнесмену из Крыма Олегу Лысенко, владеющему банным комплексом, предъявили обвинение по статье 275 УК РФ («Государственная измена») за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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