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02:48, 1 мая 2025Силовые структуры

Бизнесмена из Крыма уличили в финансировании ВСУ

Бизнесмену из Крыма предъявили обвинение в госизмене за финансирование ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Бизнесмену из Крыма Олегу Лысенко, владеющему банным комплексом, предъявили обвинение в госизмене (ст.275 УК РФ) за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Отмечается, что Лысенко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый не признал вину и попытался обжаловать арест, сославшись на проблемы со здоровьем. Московский городской суд оставил ходатайство бизнесмена без удовлетворения.

Адвокат Лысенко подчеркнул, что его подзащитный добровольно выдал пароли от изъятых гаджетов, сдал загранпаспорт, дал исчерпывающие показания и не планирует скрываться за границей.

Ранее сообщалось, что в Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене.

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