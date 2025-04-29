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08:24, 29 апреля 2025Силовые структуры

Суд арестовал москвича по делу о госизмене

В Москве арестовали местного жителя по делу о государственной измене
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В Москве Мещанский суд арестовал местного жителя Дмитрия Филиппова по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте фигуранта по статье 275 УК РФ («Госизмена»). По ней ему грозит пожизненный срок лишения свободы. Отмечается, что фигурант избранную ему меру пресечения пока не обжаловал. Кроме того, детали уголовного дела суд не прокомментировал.

По информации ТАСС, Филиппов был задержан в начале 2025 года за неподчинения правоохранителям и нецензурную брань. Тогда Лефортовский суд признал его виновным по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») и отправил его под административный арест на 15 суток. Тогда фигурант свою вину признал частично.

Ранее сообщалось, что Курганский облсуд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника правоохранительных органов из Катайска за госизмену в пользу Киева.

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