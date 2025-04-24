Экс-силовик передал Украине данные о военной части в зоне СВО и сел на 13 лет за госизмену

Экс-правоохранителя из Катайска за госизмену в пользу Киева осудили на 13 лет

Курганский облсуд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника правоохранительных органов из Катайска за госизмену в пользу Киева. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей.

По данным ФСБ, житель Катайска проходил военную службу по призыву в дивизионе, а после демобилизации поддерживал связь с военнослужащими этой части. После вербовки украинской военной разведкой экс-силовик за денежное вознаграждение передавал информацию о дислокации, количестве и персональных данных военнослужащих войсковых частей Вооруженных сил России, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Мужчину задержали сотрудники ФСБ в августе 2024 года. В отношении него было возбуждено уголовное по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

Ранее сообщалось, что в Донецке суд приговорил к 13 годам лишения свободы 53-летнюю жительницу Мариуполя Наталью Воронину по делу о госизмене.