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17:18, 24 апреля 2025Силовые структуры

Экс-силовик передал Украине данные о военной части в зоне СВО и сел на 13 лет за госизмену

Экс-правоохранителя из Катайска за госизмену в пользу Киева осудили на 13 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Курганский облсуд приговорил к 13 годам лишения свободы бывшего сотрудника правоохранительных органов из Катайска за госизмену в пользу Киева. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Также суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей.

По данным ФСБ, житель Катайска проходил военную службу по призыву в дивизионе, а после демобилизации поддерживал связь с военнослужащими этой части. После вербовки украинской военной разведкой экс-силовик за денежное вознаграждение передавал информацию о дислокации, количестве и персональных данных военнослужащих войсковых частей Вооруженных сил России, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Мужчину задержали сотрудники ФСБ в августе 2024 года. В отношении него было возбуждено уголовное по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

Ранее сообщалось, что в Донецке суд приговорил к 13 годам лишения свободы 53-летнюю жительницу Мариуполя Наталью Воронину по делу о госизмене.

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