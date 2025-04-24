Жительницу Донецка осудили на 13 лет за госизмену

В Донецке женщину осудили на 13 лет за работу на украинскую разведку

В Донецке суд приговорил к 13 годам лишения свободы 53-летнюю жительницу Мариуполя Наталью Воронину по делу о госизмене. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Донецкой народной республики (ДНР).

Женщина признана виновной по статье 275 (Государственная измена) УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, с июля 2022 года по январь 2024 года Воронина передавала знакомой, которая работала на Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны (МО) Украины, данные о местах дислокации отдельных подразделений российских войсковых частей в Новоазовском районе.

Ранее стало известно, что суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ).