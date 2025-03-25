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16:12, 25 марта 2025Силовые структуры

Россиянин отправил денежный перевод ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену

ФСБ: Уроженец Перми, отправивший деньги ВСУ, получил 13 лет за госизмену
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, отметили в ФСБ.

По данным ведомства, россиянин выступал против проводимой специальной военной операции на Украине. Он со своего банковского счета сделал безналичный денежный перевод на расчетный счет Национального банка Украины в качестве материальной помощи военнослужащим ВСУ.

24 марта сообщалось, что прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 58-летней жительницы Энергодара, обвиненной в госизмене после перевода ВСУ пяти тысяч гривен.

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