Россиянин отправил денежный перевод ВСУ и получил 13 лет колонии за госизмену

ФСБ: Уроженец Перми, отправивший деньги ВСУ, получил 13 лет за госизмену

Суд приговорил к 13 годам лишения свободы уроженца Перми, который отправил денежный перевод Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщили в региональном управлении ФСБ.

Мужчина признан виновным по статье 275 УК РФ («Госизмена»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в силу, отметили в ФСБ.

По данным ведомства, россиянин выступал против проводимой специальной военной операции на Украине. Он со своего банковского счета сделал безналичный денежный перевод на расчетный счет Национального банка Украины в качестве материальной помощи военнослужащим ВСУ.

24 марта сообщалось, что прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 58-летней жительницы Энергодара, обвиненной в госизмене после перевода ВСУ пяти тысяч гривен.