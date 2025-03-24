Жительницу Энергодара обвинили в госизмене за перевод ВСУ пяти тысяч гривен

Жительницу Энергодара обвинили в госизмене за перевод ВСУ 5 тысяч гривен

Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 58-летней жительницы Энергодара, обвиненной в госизмене после перевода Вооруженным силам Украины (ВСУ) пяти тысяч гривен. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Материалы переданы в Запорожский областной суд для рассмотрения по существу. Обвиняемую зовут Лилия Качкарева, уточняет РАПСИ.

По версии следствия, с января 2024 года она перевела через мобильное приложение пять тысяч гривен, что эквивалентно 12 тысячам рублей, на счет в иностранном банке, используемый спецслужбами Украины. Деньги пошли на финансовую поддержку и материально-техническое обеспечение украинских войск. Противоправную деятельность Качкаревой выявили сотрудники ФСБ и задержали. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ («Госизмена»).

21 марта сообщалось, что Севастопольский городской суд приговорил к 16 годам лишения свободы 66-летнюю уроженку Закарпатской области Нину Тимошенко за госизмену в пользу Украины.

