Передавшая Украине данные о кораблях Черноморского флота получила 16 лет колонии

Суд Севастополя дал уроженке Закарпатья 16 лет за госизмену в пользу Украины

Севастопольский городской суд приговорил к 16 годам лишения свободы 66-летнюю уроженку Закарпатской области Нину Тимошенко за госизмену в пользу Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Севастополя.

Женщина, получившая российское гражданство, в сентябре 2022 года обратилась на горячую линию Главного управления разведки Минобороны Украины и предложила содействие против безопасности России. В октябре и ноябре 2023 года она передала через мессенджер представителю украинской разведки информацию о военных объектах Минобороны России, фотографии и видеосъемку с данными о местонахождении кораблей Черноморского флота.

Женщину вычислили сотрудники местного управления ФСБ и задержали. Суд арестовал ее по обвинению в госизмене.

Ранее сообщалось, что в Москве суд арестовал местного жителя за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных для атак по аэродрому Курска.