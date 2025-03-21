Россиянина арестовали за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому Курска

В Москве суд арестовал мужчину за передачу данных для атак по аэродрому Курска

В Москве суд арестовал местного жителя за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных для атак по аэродрому Курска. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина по фамилии Марченко проходит фигурантом дела по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Он свою вину не признает. Защита просила избрать москвичу меру пресечения в виде домашнего ареста или запрета определенных действий.

По версии следствия, фигурант передавал ВСУ данные для атак по гражданской инфраструктуре Ростовской области и Курска.

Ранее сообщалось о задержании Марченко.