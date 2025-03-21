Россиянин отверг обвинения в причастности к атакам украинских беспилотников на Курск

ТАСС: Москвич Марченко не признал вину по делу об атаке БПЛА на объекты Курска

Россиянина арестовали за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому Курска

Начало событий в новости Россиянина арестовали за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому Курска

Житель Москвы Эльдар Марченко отказался признавать свою причастность к атакам украинских беспилотников на Курск. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.

Москвич не признал вину и отказался от дачи показаний по сути предъявленных ему обвинений.

Столичный суд арестовал его в рамках уголовного дела, возбужденного по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). По версии следствия, Марченко передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) данные для нанесения ударов беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) по аэродрому Курска и гражданским объектам города в 2023 году и инфраструктуре Ростовской области в 2022-м.

Ранее сообщалось о задержании Марченко.