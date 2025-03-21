Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:25, 21 марта 2025Силовые структуры

Россиянина задержали за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому

ФСБ задержала мужчину за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому Курска
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Сотрудники Следственного комитета (СК) России вместе с коллегами из ФСБ задержали жителя московского региона за передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) данных для атак по аэродрому Курска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СК России.

Мужчине предъявили обвинение.

По версии следствия, в 2023 году обвиняемый передал ВСУ координаты для нанесения удара по аэродрому Курска при помощи беспилотников.

Ранее силовики задержали жителя Станично-Луганского района Луганской народной республики, подозреваемого в передаче сведений о подразделениях Российской армии Украине.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа». Через нее проходил крупнейший коридор поставок российского газа в Европу

    В Киеве предположили более жесткие требования Трампа по недрам

    Названо идеальное время для завтрака

    На Западе предупредили о новом крупнейшем фронте НАТО против России

    Житель Курской области рассказал о технике ВСУ с нацистской символикой

    Россиянин оформил хет-трик в матче НХЛ

    Экс-глава МИД Австрии рассказала о чувстве юмора Лаврова

    В Киеве обеспокоились давлением США из-за сделки по недрам

    СК раскрыл число погибших от действий ВСУ в Курской области

    Россиянина задержали за передачу ВСУ данных для атак по аэродрому

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше