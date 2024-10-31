ФСБ задержала россиянина за передачу ВСУ сведений о Российской армии

Жителя ЛНР задержали за передачу ВСУ сведений о подразделениях Российской армии

Силовики задержали жителя Станично-Луганского района Луганской народной республики (ЛНР), подозреваемого в передаче сведений о подразделениях Российской армии Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В отношении гражданина России возбуждено уголовное дело о государственной измене.

По данным ведомства, мужчина собирал сведения о подразделениях Вооруженных сил России, задействованных в специальной военной операции. Эти данные он передавал через мессенджер представителю Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали участников организованной преступной группы, которые похитили двух подростков и требовали выкуп у их родителей.