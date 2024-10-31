Задержание ФСБ жителя ЛНР за передачу ВСУ сведений об армии России попало на видео

Задержание сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России жителя Луганской народной республики (ЛНР), который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о Российской армии, попало на видео. Кадры публикует РИА Новости.
На кадрах видно, что операция по задержанию проходила ночью. Силовики остановили злоумышленника на улице и повалили на асфальт. Затем надели на мужчину наручники, подняли и посадили в служебную машину.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.