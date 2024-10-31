Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:46, 31 октября 2024Силовые структуры

Задержание ФСБ жителя ЛНР за передачу ВСУ сведений об армии России попало на видео

ФСБ показала видео задержания в ЛНР мужчины, передававшего ВСУ сведения о ВС РФ
Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за передачу ВСУ сведений о Российской армии

Задержание сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России жителя Луганской народной республики (ЛНР), который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о Российской армии, попало на видео. Кадры публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что операция по задержанию проходила ночью. Силовики остановили злоумышленника на улице и повалили на асфальт. Затем надели на мужчину наручники, подняли и посадили в служебную машину.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.

***
Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по одному из ключевых мостов в Одесской области. ВСУ перехватили две ракеты из десяти

      Подсчитаны траты россиян осенью

      Зеленский рассказал о намерении стран ЕС прекратить выплаты беженцам с Украины

      Россиянин попытался украсть школьницу и открыл огонь по силовикам

      Спецназовцы штурмовали дом с тремя находящимися под наркотиками дезертирами из зоны СВО

      Лукашенко призвал вывезти из Евразии ядерное оружие США

      В Чечне заявили о подарке Кадырову от главы Lamborghini и показали его

      В России ответили на расследование ФБР о планах вмешаться в выборы США

      Япония перенесла испытания многоразовой ракеты

      В Грузии предъявили обвинения участникам вбросов на выборах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше