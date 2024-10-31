Задержание ФСБ жителя ЛНР за передачу ВСУ сведений об армии России попало на видео

ФСБ показала видео задержания в ЛНР мужчины, передававшего ВСУ сведения о ВС РФ

ФСБ задержала россиянина за передачу ВСУ сведений о Российской армии

Начало событий в новости ФСБ задержала россиянина за передачу ВСУ сведений о Российской армии

Задержание сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России жителя Луганской народной республики (ЛНР), который передавал Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведения о Российской армии, попало на видео. Кадры публикует РИА Новости.

На кадрах видно, что операция по задержанию проходила ночью. Силовики остановили злоумышленника на улице и повалили на асфальт. Затем надели на мужчину наручники, подняли и посадили в служебную машину.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене.