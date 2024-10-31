Члены ОПГ похитили двух российских подростков для вымогательства денег и попались ФСБ

На Урале задержали членов ОПГ, похитивших детей и вымогавших деньги у родителей

В Екатеринбурге сотрудники силовых структур задержали участников организованной преступной группы (ОПГ), которые похитили двух подростков и требовали выкуп у их родителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по Свердловской области.

По данным ведомства, в июле злоумышленники совершили разбойное нападение на двух детей. Угрожая похожим на пистолет предметом, они похитили потерпевших и вымогали деньги у их родственников. Жизнь несовершеннолетних они оценили в 300 тысяч рублей.

Сейчас в отношении членов ОПГ возбуждено уголовное дело по статьям 126 («Похищение двух и более лиц, в том числе несовершеннолетних, из корыстных побуждений») и 163 («Вымогательство») УК РФ. Решается вопрос о возбуждение дела по статье об участии в преступном сообществе.

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