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09:57, 30 октября 2024Силовые структуры

Россияне сдали квартиру наркоторговцам и стали вымогать у них деньги за молчание

В Чите пара нашла у квартирантов наркотики и потребовала деньги за молчание

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Чите мужчина и женщина сдали в аренду квартиру наркоторговцам, а позже нашли в ней синтетические наркотики и стали требовать деньги за молчание. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

В отношении пары возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство, совершенное заявление лиц по предварительному сговору в крупном обществе»), части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотических мер воздействия лиц по предварительному сговору в особо крупном сообществе») и части 2 статьи 316 УК РФ («Укрывательство от особо тяжелых преступлений»). Все материалы направлены в суд. Им грозит пожизненное лишение свободы.

По данным следствия, обвиняемые — являлись сожителями и занимались сдачей жилья в Чите. В декабре 2022 года в одной из квартир, которые они сдавали, был обнаружен синтетический наркотик массой один килограмм, принадлежавший квартирантам. Затем они завладели запрещенными веществами и стали вымогать у двух арендаторов 50 тысяч рублей и долговую расписку на 250 тысяч рублей. После того как они получили желаемое, пара вернула квартирантам доступ в квартиру и наркотики. Правоохранители расценили это как сбыт запрещенных веществ. Спустя некоторое время наркоторговцев задержали и осудили. Они получили восемь и 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что во Владимирской области четырех родственников заподозрили в производстве марихуаны.

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      Анна Габай
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