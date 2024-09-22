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18:20, 22 сентября 2024Силовые структуры

Семейный бизнес по производству наркотиков закрыли в российском регионе

Во Владимирской области семью заподозрили в производстве наркотиков

Кадр: Telegram-канал МВД Медиа

Во Владимирской области четырех родственников заподозрили в производстве марихуаны. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД России.

Расследование в регионе началось с неожиданной находки. В машине супружеской пары обнаружили более 15 килограммов запрещенных веществ. Оказалось, что мужчина и женщина производили наркотики. В нелегальное дело пары также были вовлечены их 33-летний сын и 76-летняя пенсионерка. У каждого была своя роль: пожилая женщина выращивала марихуану в теплицах на приусадебном участке, супруги занимались ее перевозкой, а их сын — сбытом.

В частном доме и квартире задержанных полицейские нашли четыре стеклянных банки и полимерный пакет с наркотиками, а также 30 килограммов сырой конопли, весы и упаковочный материал. В сейфе семьи лежали 6,8 миллиона рублей. Нелегальный семейный бизнес закрыли. В отношении родственников возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Южноуральске задержан местный житель, который организовал подпольную нарколабораторию в садовом домике своей бабушки. Силовики обыскали помещение и изъяли более 1,7 килограмма мефедрона.

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      Юлия Юткина
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