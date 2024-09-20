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09:26, 20 сентября 2024Силовые структуры

Россиянин организовал подпольную нарколабораторию в садовом домике своей бабушки

В Южноуральске задержан мужчина, производивший мефедрон в доме своей бабушки

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области

В Южноуральске задержан местный житель, который организовал подпольную нарколабораторию в садовом домике своей бабушки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным полиции, злоумышленник попытался уничтожить свою нарколабораторию, когда к нему нагрянули силовики. Он сжег канистры и упаковочные материалы дворе дома, однако оперативникам все равно удалось осмотреть участок и обнаружить достаточное количество улик, подтверждающих факт производства наркотиков. Силовики обыскали помещение и изъяли более 1,7 килограмма мефедрона. Кроме того были найдены остатки химических реагентов, упаковочный материал и оборудование.

В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ («Незаконное хранение наркотических средств»). Сейчас он находится под стражей. Правоохранители разыскивают его подельников.

Ранее сообщалось, что в селе Суздальского района, в доме местного жителя, полиция обнаружила подпольную нарколабораторию по выращиванию конопли.

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      Анна Габай
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