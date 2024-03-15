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11:44, 15 марта 2024Силовые структуры

Россиянин создал нарколабораторию в своем селе и попал под следствие

МВД: под Владимиром обнаружен оборудованный в доме цех с 96 горшками конопли

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В селе Суздальского района, в доме местного жителя, полиция обнаружила подпольную нарколабораторию по выращиванию конопли. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД.

В отношении 37-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств») и по статье 231 УК РФ («Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства»). В настоящий момент он заключен под стражу.

По данным ведомства, фигурант создал цех по выращиванию конопли в одной из комнат своего дома, где правоохранители обнаружили 96 горшков с наркосодержащим растением. Всего полицейские изъяли у задержанного более четырех килограммов марихуаны и около пяти килограмм других частей растений, а также оборудование, весы, вакуумный упаковщик и мобильный телефон. Готовый наркотик россиянин собирался продавать на территории Владимирской области.

Ранее сообщалось, что в Иванове сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию, оборудованную в гараже, и задержали ее хозяина.

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      Анна Габай
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