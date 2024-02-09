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18:13, 9 февраля 2024Силовые структуры

Силовики обнаружили нарколабораторию в российском гараже и задержали ее хозяина

В Иванове обнаружили оборудованную в гараже нарколабораторию с 300 кг реактивов

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Иванове сотрудники правоохранительных органов обнаружили нарколабораторию, оборудованную в гараже, и задержали ее хозяина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый — житель Вологодской области 1989 года рождения. Он переоборудовал гараж в подпольную нарколабораторию и производил там мефедрон. При обыске из помещения лаборатории силовики изъяли оборудование, упаковку, а также 29 килограммов готового наркотика, 50 литров жидкости, содержащей запрещенные вещества, и 300 килограммов химических реактивов и прекурсоров.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Незаконное производство наркотических средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой») УК РФ, виновному по данной статье может грозить до пожизненного лишения свободы. В настоящее время суд поместил фигуранта под стражу.

Ранее силовики задержали трех жителей Петербурга, организовавших нарколабораторию в квартире жилого дома.

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      Олеся Мицкевич
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