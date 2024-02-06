Троих россиян задержали за организацию нарколаборатории в квартире жилого дома

Полиция Петербурга задержала троих мужчин, организовавших на кухне наркоцех

В Петербурге сотрудники полиции задержали троих мужчин за организацию нарколаборатории в квартире жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все трое задержанных являются наркозависимыми гражданами в возрасте от 40 до 43 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о приготовлении к незаконному производству, сбыту и пересылке наркотиков. В ближайшее время мужчинам изберут меру пресечения.

Полиция провела обыск в квартире по улице Крыленко 2 февраля, в ходе которого на кухне были найдены и изъяты различные емкости, колбы, канистры, а также контейнеры с жидкостью темно-коричневого цвета и химическими реактивами. Экспертиза подтвердила, что в изъятых контейнерах находился мефедрон общей массой свыше 3,6 килограмм. Сейчас правоохранители устанавливают каналы сбыта запрещенных веществ и вычисляют других участников процесса.

Ранее сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии ликвидировали подпольную нарколабораторию в Красноярске.