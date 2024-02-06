ФСБ ликвидировала нарколабораторию с украинским участием в российском городе

ФСБ ликвидировала нарколабораторию, действующую в интересах украинского магазина

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из Росгвардии ликвидировали подпольную нарколабораторию в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

По данным ведомства, двое мужчин действовали в интересах украинского интернет-магазина и организовали лабораторию по производству синтетических наркотиков. По месту ее расположения силовики изъяли 1,5 тонны N-метилэфедрона, три тонны наркосодержащей жидкости, а также оборудование и прекурсоры.

Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 228.1 («Производство наркотических средств в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее полицейские Подмосковья ликвидировали нарколабораторию по производству мефедрона и задержали троих ее работников.