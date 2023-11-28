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10:20, 28 ноября 2023Силовые структуры

Полицейские ликвидировали нарколабораторию с мефедроном в Московской области

В Подмосковье задержали троих работников нарколаборатории, производящих мефедрон

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Полицейские Подмосковья выявили нарколабораторию по производству мефедрона и задержали троих ее работников. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы областного главка МВД Татьяна Петрова.

Двоих задержанных мужчин в возрасте 28 и 31 года отправили в СИЗО, а 31-летнюю женщину — под домашний арест на время проведения следствия. В отношении всех троих возбуждено уголовное дело по статье 30 статьи 228.1 УК РФ («Подготовка к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств»).

По данным ведомства, нарколаборатория была обнаружена в гараже поселка Шаховская. Во время осмотра помещения сотрудники правоохранительных органов обнаружили оборудование для производства запрещенных веществ, а также 100 полимерных канистр и бутылок с химическими жидкостями и около 20 килограммов неизвестного вещества, 9 из которого оказалось мефедроном.

Установлено, что заняться производством запрещенных веществ одному из задержанных предложил неизвестный через мессенджер. Куратор сообщил мужчине о необходимости найти участок для строительства и перевел для этих целей 5 миллионов рублей. Необходимое оборудование для лаборатории было доставлено злоумышленнику посторонними людьми в арендованный гараж, а прекурсоры попали к нему через закладки. Для помощи в работе задержанный привлек двоих знакомых.

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