Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
07:46, 1 июля 2025Россия

Момент мощного взрыва дрона над российским регионом сняли на видео

Появились кадры мощного взрыва дрона в момент его уничтожения у Саратова
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтака БПЛА

В сети появились кадры мощного взрыва беспилотника в момент его уничтожения на подлете к Саратову. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа летит по небу — он резко загорается, взрывается и падает вниз. Все это сопровождается громким звуком взрыва.

Местные жители рассказали, что за ночь в разных районах Саратова трижды включалась тревожная сирена, были слышны несколько взрывов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также предупреждал об угрозе атаки беспилотников.

По данным Минобороны, над Саратовской областью за ночь перехватили четыре летательных аппарата. Всего над шестью регионами России, а также над Черным и Азовским морем, перехватили шесть десятков беспилотников.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме прокомментировали слухи о возможной заморозке вкладов

    Российские военные заняли стратегическую высоту в ЛНР

    В парламенте Британии призвали срочно ввести еще одну визу по украинскому образцу

    В очереди к Крымскому мосту скопилось более 800 машин

    Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку и вернуться в ЮАР

    Врач призвала отказаться от привычного хранения зубной щетки

    «Манчестер Сити» вылетел с клубного чемпионата мира

    Бойцов ВСУ начали бросать в «мясные штурмы» вблизи Купянска

    В Госдуме озвучили влияющий на глубину буферной зоны параметр

    В ЛНР рассказали об уничтожении скопления ВСУ близ Сватово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости