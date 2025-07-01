Момент мощного взрыва дрона над российским регионом сняли на видео

Появились кадры мощного взрыва дрона в момент его уничтожения у Саратова

В сети появились кадры мощного взрыва беспилотника в момент его уничтожения на подлете к Саратову. Их публикует Telegram-канал Shot.

На кадрах видно, как беспилотник самолетного типа летит по небу — он резко загорается, взрывается и падает вниз. Все это сопровождается громким звуком взрыва.

Местные жители рассказали, что за ночь в разных районах Саратова трижды включалась тревожная сирена, были слышны несколько взрывов. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин также предупреждал об угрозе атаки беспилотников.

По данным Минобороны, над Саратовской областью за ночь перехватили четыре летательных аппарата. Всего над шестью регионами России, а также над Черным и Азовским морем, перехватили шесть десятков беспилотников.