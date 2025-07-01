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04:49, 1 июля 2025Россия

Губернатор российского региона предупредил об угрозе БПЛА

Губернатор Саратовской области Бусаргин заявил об угрозе БПЛА в регионе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об угрозе БПЛА в регионе. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Бусаргин отметил, что получил информация об угрозе БПЛА от министерства обороны.

«Локально в местах возможной угрозы работают системы оповещения. Все экстренные службы приведены в полную готовность», — заявил он.

Ранее в Таганроге силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили беспилотник. Об этом заявила мэр российского города Светлана Камбулова.

До этого дрон сбили в Ростовской области. Врио главы региона Юрий Слюсарь уточнил, что осколками были посечены забор и ворота частного дома в хуторе Веселый Мясниковского района, разбиты стекла в окнах дома. В результате инцидента никто не пострадал.

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