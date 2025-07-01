В российском городе обезвредили украинский беспилотник

Камбулова: В Таганроге силы ПВО обезвредили БПЛА, пострадавших нет

В Таганроге силы противовоздушной обороны (ПВО) обезвредили беспилотник, об этом сообщила мэр российского города Светлана Камбулова в Telegram.

«Силами ПВО был обезврежен БПЛА. В результате падения его обломков по адресу 7-я Садовая площадка, 12, были повреждены стекла в доме. Пострадавших нет», — уточнила она.

Камбулова добавила, что на месте происшествия было проведено заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Утром специалисты рабочей группы зафиксируют ущерб.

Ранее в Ростовской области уничтожили украинский БПЛА. Как уточнил врио главы региона Юрий Слюсарь, осколками были посечены забор и ворота частного дома по улице Чапаева в хуторе Веселый Мясниковского района, разбиты стекла в окнах дома. В результате инцидента никто не пострадал.

