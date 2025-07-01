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07:46, 1 июля 2025Россия

В Совфеде назвали хайпом для Зеленского попытку удержать плацдарм ВСУ в Крынках

Сенатор Басюк назвал хайпом для Зеленского попытку ВСУ удержать Крынки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Константин Басюк в беседе с РИА Новости назвал хайпом для Владимира Зеленского операцию в Крынках на левобережье Херсонской области.

«Киевский режим с упорством сумасшедшего лез через Днепр в районе Крынок, чтобы ради циничного пиара и хайпа продемонстрировать европейским и заокеанским хозяевам так называемые успехи ВСУ», — сказал сенатор.

Басюк добавил, что военного смысла не было как в удержании плацдарма в Крынках, так и в заходе украинских военных в Курскую область, однако туда безвозвратно отправлялись наиболее обученные и мотивированные бойцы.

Ранее в Киеве состоялся митинг родственников пропавших солдат Вооруженных сил Украины у села Крынки на левом берегу Днепра. Мероприятие прошло на Майдане независимости. Родственники рассказали, что уже год живут в неизвестности и требуют как можно быстрее найти пропавших без вести солдат.

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