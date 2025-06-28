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17:36, 28 июня 2025Бывший СССР

На Майдан на митинг вышли родственники пропавших солдат ВСУ

В Киеве прошел митинг родственников пропавших солдат ВСУ в Крынках
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Thomas Peter / Reuters

В Киеве состоялся митинг родственников пропавших солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) у села Крынки на левом берегу Днепра. Об это пишет издание «Общественное».

Мероприятие прошло на Майдане независимости. Родственники рассказали, что уже год живут в неизвестности и требуют как можно быстрее найти пропавших без вести солдат.

Они также принесли надувные лодки, чтобы показать их отсутствие у военнослужащих. «Чтобы переплыть реку, нужно было пользоваться надувной лодкой, у наших ребят были с собой только автомат и граната, ведь в лодку ты не поместишь дополнительного вооружения. И обычно наши ребята не доплывали просто», — заявила одна из родственниц пропавшего военного.

Ранее стало известно, что за полгода в районе Крынок Херсонской области пропали без вести 788 солдат ВСУ. Уточняется, число военных без признаков жизни, которых удалось вывезти из села, значительно меньше — 262 человека.

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