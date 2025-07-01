Дипломат Жданова: Тревожно, что в дискуссиях о милитаризации лидирует Германия

Новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в беседе с РИА Новости назвала тревожными дискуссии о милитаризации Европы в свете якобы возможного столкновения с Россией.

«Тревожно, что теперь в дискуссиях о дальнейшей милитаризации лидирует Германия, жонглируя, наряду с французами, мифами о "неизбежности войны с Россией"», — подчеркнула дипломат.

Ранее Жданова заявила, что Франции пора перестать бряцать оружием и разжигать в Европе предвоенные настроения. По словам дипломата, Франция уже плотно закрепилась в роли главного милитариста Европы, что также подтверждают заявления президента республики Эммануэля Макрона.

