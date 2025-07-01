Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:57, 1 июля 2025Мир

Российский дипломат назвала тревожными дискуссии о милитаризации Европы

Дипломат Жданова: Тревожно, что в дискуссиях о милитаризации лидирует Германия

Фото: Unsplash.com

Новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова в беседе с РИА Новости назвала тревожными дискуссии о милитаризации Европы в свете якобы возможного столкновения с Россией.

«Тревожно, что теперь в дискуссиях о дальнейшей милитаризации лидирует Германия, жонглируя, наряду с французами, мифами о "неизбежности войны с Россией"», — подчеркнула дипломат.

Ранее Жданова заявила, что Франции пора перестать бряцать оружием и разжигать в Европе предвоенные настроения. По словам дипломата, Франция уже плотно закрепилась в роли главного милитариста Европы, что также подтверждают заявления президента республики Эммануэля Макрона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме прокомментировали слухи о возможной заморозке вкладов

    Российские военные заняли стратегическую высоту в ЛНР

    В парламенте Британии призвали срочно ввести еще одну визу по украинскому образцу

    В очереди к Крымскому мосту скопилось более 800 машин

    Трамп посоветовал Маску прикрыть лавочку и вернуться в ЮАР

    Врач призвала отказаться от привычного хранения зубной щетки

    «Манчестер Сити» вылетел с клубного чемпионата мира

    Бойцов ВСУ начали бросать в «мясные штурмы» вблизи Купянска

    В Госдуме озвучили влияющий на глубину буферной зоны параметр

    В ЛНР рассказали об уничтожении скопления ВСУ близ Сватово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости