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14:36, 28 июня 2025Мир

В России призвали главного милитариста Европы перестать бряцать оружием

Дипломат Жданова: Франция закрепилась в роли главного милитариста Европы
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Франции пора перестать «бряцать оружием» и разжигать в Европе предвоенные настроения. Об этом заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

«Это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. Французам пора бы оставить попытки "бряцать оружием" и разжигания в Европе "предвоенных настроений". Безусловно, мы готовы к любому развитию событий и именно в таком ключе осуществляется наше планирование в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», — сказала она.

По словам дипломата, Франция уже плотно закрепилась в роли главного милитариста Европы, что также подтверждают заявления президента республики Эммануэля Макрона. Она подчеркнула, что в своих заявлениях французский лидер балансирует на грани ядерного шантажа.

Ранее Макрон заявил, что французский «ядерный зонтик» над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение»

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