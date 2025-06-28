В России призвали главного милитариста Европы перестать бряцать оружием

Дипломат Жданова: Франция закрепилась в роли главного милитариста Европы

Франции пора перестать «бряцать оружием» и разжигать в Европе предвоенные настроения. Об этом заявила новая глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, передает РИА Новости.

«Это не приведет к укреплению безопасности ни самой Франции, ни ее союзников. Французам пора бы оставить попытки "бряцать оружием" и разжигания в Европе "предвоенных настроений". Безусловно, мы готовы к любому развитию событий и именно в таком ключе осуществляется наше планирование в области обороны. Безопасность России при любых сценариях будет обеспечена», — сказала она.

По словам дипломата, Франция уже плотно закрепилась в роли главного милитариста Европы, что также подтверждают заявления президента республики Эммануэля Макрона. Она подчеркнула, что в своих заявлениях французский лидер балансирует на грани ядерного шантажа.

Ранее Макрон заявил, что французский «ядерный зонтик» над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение»