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21:26, 24 июня 2025Мир

Французский посол высказался об идее Макрона о ядерном зонтике

Посол Франции де Ривьер: Соглашений по идее Макрона о ядерном зонтике пока нет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Pedro Nunes / Reuters

Договоренностей по «ядерному зонтику», о котором упомянул президент Франции Эммануэль Макрон, пока нет. Об этом заявил посол Франции в РФ Николя де Ривьер, пишет РИА Новости.

«Это прежде всего предложение для того, чтобы открыть дискуссию. Пока никаких договоренностей нет», — подчеркнул он.

Ранее Макрон заявил, что французский «ядерный зонтик» над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение».

Оппозиция во Франции раскритиковала Макрона за его слова о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты Европейского союза.

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