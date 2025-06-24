Французский посол высказался об идее Макрона о ядерном зонтике

Посол Франции де Ривьер: Соглашений по идее Макрона о ядерном зонтике пока нет

Договоренностей по «ядерному зонтику», о котором упомянул президент Франции Эммануэль Макрон, пока нет. Об этом заявил посол Франции в РФ Николя де Ривьер, пишет РИА Новости.

«Это прежде всего предложение для того, чтобы открыть дискуссию. Пока никаких договоренностей нет», — подчеркнул он.

Ранее Макрон заявил, что французский «ядерный зонтик» над Европой сделает республику сильнее. Он отметил, что в Европе нет уверенности в дальнейшей поддержке со стороны США, из-за чего континенту необходимо «стратегическое пробуждение».

Оппозиция во Франции раскритиковала Макрона за его слова о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты Европейского союза.