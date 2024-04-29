Макрона сочли угрозой нации после слов о ядерном оружии для защиты ЕС

Оппозиция раскритиковала Макрона после слов о ядерном оружии для защиты ЕС

Оппозиция во Франции раскритиковала президента страны Эммануэля Макрона за его слова о возможном использовании французского ядерного оружия для защиты Европейского союза. В частности, глава парламентской фракции «Неподчинившаяся Франция» Матильда Пано в эфире радио RTL назвала заявления французского лидера «безумием и совершенно безответственным шагом».

По ее мнению, подобные высказывания увеличивают угрозу ядерного конфликта в Европе. «Такая позиция противоречит французской ядерной доктрине, согласно которой мы не верим в ядерный зонтик. Мы не собираемся разжигать огонь ядерной войны ради другой страны», — подчеркнула она.

Кроме того, евродепутат от партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» Тьери Мариани счел Макрона «угрозой нации». Сама Ле Пен обвинила президента Франции во вранье. Она возмутилась, что Макрон выразил желание разделить средства ядерного сдерживания с Евросоюзом, в то время как в разговорах об этом он отрицал подобную возможность.

Ранее Эммануэль Макрон призвал обсудить оборону Европы. Он напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия при угрозе «жизненно важным интересам». По его словам, Париж сохранит специфику своей доктрины, при этом выразит готовность содействовать европейской обороне. При этом Макрон высказал мнение, что стратегия обороны Европейского союза, ключевым элементом которой является французское ядерное оружие, позволит выстроить отношения с Россией.